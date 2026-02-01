巨人の荒巻悠内野手（２３）が１日、キャンプ初日に豪快な打撃を披露した。１軍スタートの２年目の左打者は、サンマリンスタジアムで４２スイング中５本のサク越え。右翼から左翼方向への強風が吹き、左打者には不利な状況ながら、右中間、右翼、左翼ポールへの３連発を含む５発とパワーを発揮した。