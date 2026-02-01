ドイツ１部マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟（２５）が、先発した１月３１日のアウェー・ライプチヒ戦にフル出場して存在感を発揮した。得点はなかったものの、持ち前のボール奪取力などで２―１の勝利に貢献。１―１の後半４分、佐野のこぼれ球回収を起点に、決勝ゴールが生まれた。また同２８分には、ピッチ中央付近でボールを奪い、味方とのパスの交換で左サイドをドリブルで駆け上がり、エリア内に侵入すると自らのシュート