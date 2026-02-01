米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１月３１日（日本時間２月１日）に放送され、元ＷＷＥタッグ王者のトマソ・チャンパ（４０）がＴＮＴ王者のマーク・ブリスコを撃破しいきなり新王者に輝いた。２００５年にデビューしたチャンパは、１５年からＷＷＥに本格参戦。ジョニー・ガルガノとの名コンビ「ＤＩＹ」でＮＸＴタッグ王座、ＷＷＥタッグ王座をそれぞれ２度戴冠するなど活躍した。しかし今年に入るとスマック