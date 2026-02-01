俳優の黒崎煌代さんが「第47回ヨコハマ映画祭」の表彰式に登場。最優秀新人賞を受賞し、喜びを語りました。 【写真を見る】【 黒崎煌代 】ヨコハマ映画祭で最優秀新人賞を受賞「今後もずっと映画業界にいられるように」黒崎さんは「見はらし世代」「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」の2作品で最優秀新人賞に輝きました。受賞し黒崎さんは?映画ファンの声が熱い、素晴らしい映画祭での新人賞をいただけて本当に光