■第74回別府大分毎日マラソン大会（1日、大分市高崎山うみたまご前〜大分市ジェイリーススタジアム、42.195?）別府大分毎日マラソン大会が行われ、東京世界陸上代表の吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒（速報値）、日本人トップの2位でフィニッシュ。終盤、青山学院大の後輩、“シン・山の神”黒田朝日（21、青山学院大4年）とのデッドヒートを制した。黒田は2時間7分03秒と4秒差の3位、優勝はエチオピア