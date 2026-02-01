現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、チェルシーがウェストハムと本拠地スタンフォード・ブリッジで対戦。前半に２失点したものの、後半にジョアン・ペドロとマルク・ククレジャの得点で追いつくと、90＋２分にはエンソ・フェルナンデスのゴールで逆転に成功し、３−２で勝利を収めた。劇的な幕切れとなった一戦の終了間際に起こった“衝突”が注目されている。英紙『Daily Mail』は、「スタンフォード・ブリッ