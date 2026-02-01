ロングヘアをばっさり切り、ショート激変が話題の歌手・華原朋美（５１）が１月３１日、大阪・新歌舞伎座で行われたアコーディオン奏者、ｃｏｂａがプロデュースするコンサートにゲスト出演した。６歳の息子をシングルマザーとして育てている華原は、１月２６日付ＳＮＳで「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」とショートヘアにした姿を初公開し「イメチェンすごい！」「誰なのか最早