沖縄出身のバンド・HYの仲宗根泉（42）が30日、自身のインスタグラムを更新。「息子の命日」に思いをつづった。【写真】「感謝してるよ」息子の命日にメッセージをつづった仲宗根泉仲宗は2017年12月に第2子の妊娠を発表。しかし、18年2月に「皆さんへ大切なお知らせ。 楽しみにしていた赤ちゃんが病気の為お空へ旅立ちました」と報告していた。この日は「1.30日になると、毎年鮮明に思い出す 出産した喜びと共に心拍が消えた