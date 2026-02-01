【サンディエゴ共同】米大リーグ、パドレスの松井裕樹が1月31日、本拠地ペトコ・パークでのファン感謝イベントに参加し、3度目の出場となるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け「1回目、2回目と変わらずプレッシャーはある。なんとか自分の力を最大限に出せるように」と意気込んだ。既にブルペンで投球練習を行っているが、調整ペースは例年通りだと言う。WBC日本代表にはアリゾナでのオープン戦に出場した後に合