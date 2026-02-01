楽天・藤平尚真投手（２７）が１日、「５０登板と防御率１点台」を今季の目標に設定した。ブルペン入りし、カーブ、フォークを交えて２５球を投げ込んだ右腕は「例年より早く仕上がっている」。既に１５０キロに迫る直球を何度も見せ、球を受けた堀内を驚かせた。３月のＷＢＣのメンバーは現時点で残り１人が発表がされていない状況。Ｒソックス吉田正尚が“ラストサムライ”最有力となっているが、藤平も候補に挙がる。最終メ