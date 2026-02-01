◆バレーボール▽エムットｐｒｅｓｅｎｔｓＳＶリーグ男子オールスターゲームズ（１日・ジーライオンアリーナ神戸）ファン投票で選出された高橋藍＝サントリー＝は、水町泰杜＝名古屋＝が主将を務める「ＴＥＡＭＴＡＩＴＯ」でスタメン出場。宮浦健人＝名古屋＝が率いる「ＴＥＡＭＫＥＮＴＯ」と３セットマッチ（第２セットは１５点先取）で対戦している。第１セット、高橋が試合開始を告げるサーブ。フェイントや強烈