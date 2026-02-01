２月１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は３番人気のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）が好位から抜け出して快勝した。１番人気に支持されたのは１４年のセントウルＳを勝ったリトルゲルダを母にもつサトノフレイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）だった。１０００メートル通過が６１秒５のスローペースと展開が向かなかったが、４コーナー１３番