ソフトバンク・小久保裕紀監督が１日、調整を一任しているＳ組の柳田悠岐、山川穂高、今宮健太を２月２５、２６日のＷＢＣ日本代表との練習試合（サンマリン）に出場させることを明かした。「国を代表するチームに対して我々も協力できることは協力しようと。もちろんフルで出ることはないですけど１打席、２打席は。サンマリンに連れて行くという話はしている。侍に対するリスペクト、日本の野球ファンに向けてのというところで