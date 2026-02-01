ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場予定だが、ロバーツ監督が投手としては登板せずに打者専念することを明かしていたが、保険問題が影響していた可能性を米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が指摘した。この日、ロバーツ監督は「彼はＷ