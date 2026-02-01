第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、最優秀新人賞を受賞した俳優・林裕太が出席した。林は「愚か者の身分」（永田琴監督）、「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）での受賞。読み上げられた賞状には「全く力みのない演技」という文言が。共演した多くの先輩俳優から「人間として大切なことを教わった。先輩からしてもらったことを、今度は自分がつないでいきたい」。将来は「体を