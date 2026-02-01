◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）女子ダブルス決勝で張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組が３―０で平野美宇（木下グループ）、木原美悠（トップ名古屋）組に勝利し、初優勝を果たした。１７歳の張本美は女子シングルス、ジュニア女子、混合ダブルスに続いて頂点に立ち、史上初の全日本４冠を達成。「自分でも信じられない」と喜びを爆発させた。張本