ヘルシー食材の高野豆腐が〈満足おかず〉に変身！少量の豚バラ肉を巻いて甘辛く煮れば、ゴロっと感のある〈角煮風〉に。煮汁をたっぷり含んだ高野豆腐は、見た目以上の食べ応えとおいしさで、ご飯が進みます♪お財布にやさしいのもうれしいところです。『高野豆腐の角煮風』のレシピ材料（1人分）高野豆腐（7×5.5cm）……2枚（約40g） 豚バラ薄切り肉……8枚（約160g） ゆで卵……2個 ほうれん草……1/2わ（約100g） 塩……少