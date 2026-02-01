「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねて行われ、箱根駅伝３連覇の青学大エースで、山上り５区の異次元区間新記録から“シン・山の神”の異名がついた黒田朝日（２１）＝青学大＝が２度目のマラソンに挑戦し、２時間７分３秒で日本人２位の３位となる激走をみせた。ロス五輪に向けたＭＧＣ出場権を獲得した。終