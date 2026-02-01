THE SPELLBOUND／BOOM BOOM SATELLITESの中野雅之が、2月1日までに自身のXを更新し、BOOM BOOM SATELLITESのアルバム『TO THE LOVELESS』（2010年発売）についてつづった。【写真】BOOM BOOM SATELLITESの作品に登場していた…須藤理彩の娘中野は「TO THE LOVELESSのジャケットの中にいる黒いワンピースの女の子は川島くんの長女です。（Lay your〜のMVは次女）」と明らかにした。さらに「作品の中に残しておくのが良いかと