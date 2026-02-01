3月のWBCを戦う侍ジャパンに選出されたオリックス・曽谷龍平投手（25）が、キャンプ初日からブルペン入りした。WBC球を使って100球を投じ、「やっぱり少し気を抜くというか、ボールに意識がいかないと動いてしまう印象。もっと手に馴染むというか、ピッチングを通して状態を上げていきたい」と語った。途中からはともに侍ジャパンに選出された若月に捕手役を務めてもらい、「いいボールもあったぞ、と言ってもらった」と笑顔