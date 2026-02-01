「広島春季キャンプ」（１日、日南）広島の大瀬良大地投手がチーム一番乗りでブルペン入りした。昨年１０月に右肘を手術したが、順調な回復具合を示した。キャッチボールを終えて無人のブルペン場に姿を見せた。気温９度だったが、半袖姿でボールを握ると、坂倉を座らせた状態で６０球を投じた。変化球も一通り投じ、「まぁこんなもんかなという感じ。まだ球数とかはトレーナーさんと相談しながらという感じなので、自主トレ