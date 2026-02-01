Lavtが、3rdワンマンツアー『RE:BORN』を7月より開催。また、新曲「パラソムニア」を2月18日に配信リリースする。 （関連：レイニ、まざまざと見せつけた輝かしい才能“未完の大器”が描く壮大な物語の第一歩を目撃） 本ツアーは、これまでの活動を経て“再生・再誕”をテーマに掲げるワンマンライブとなる。チケットは、現在最速先行が受付中だ。 2026年1作目となる新曲「パラソムニア」は、