オランダの選手会(VVCS)は1月31日、MF佐野航大に法外な移籍金を設定しているとしてNECナイメヘンや大物エージェントのジョルジ・メンデス氏らを批判する声明を発表した。佐野は2023-24シーズンに5年契約でNECナイメヘンに加入。今季はここまでリーグ戦20試合3得点4アシストを記録しておりステップアップも期待されているが、移籍金は2000万ユーロ(約37億円)だとも報じられている。現地メディア『フットボール・プレミア』によ