FC町田ゼルビアが1日にアカデミースタッフの新体制を発表し、喜山康平氏がジュニアチームのコーチに就任することを公表した。喜山氏は2006年に東京ヴェルディでプロキャリアを始め、ファジアーノ岡山や松本山雅FCなどで活躍してJ2通算394試合16得点などを記録。ギラヴァンツ北九州でプレーした昨季をもって現役を引退していた。小学生年代のジュニアチームコーチに就任することに際し、「これまで培ってきた経験を活かし、未来