毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。2月1日（日）の放送は、槙野智章と行く東京都西東京市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！元サッカー日本代表の槙野は、現役引退後、サッカー解説や多くのバラエティー番組でも活躍。今シーズン、J2リーグ 藤枝MYFCの監督に就任したが、実はこのロケは就任決