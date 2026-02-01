◇第74回別府大分毎日マラソン（2026年2月1日大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアムの42.195キロ）愛知・名古屋アジア大会（9月19日開幕）日本代表選考会を兼ねて行われ、昨年の世界選手権代表の吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位に入った。箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した“シン・山の神”黒田朝日（21）は2時間7分3秒で日本人2番手の3位。ともに来秋開催