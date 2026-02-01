1月31日、ベネズエラ・カラカスに到着した米国のドグ代理大使（手前右）（＠usembassyveのXから、ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラ問題を担当する米国のドグ代理大使が1月31日、ベネズエラの首都カラカスに到着した。ロドリゲス暫定政権との関係を強化し、2019年から断絶していた外交関係の回復に向けた動きを本格化させる。ベネズエラのヒル外相は、交流サイト（SNS）でドグ氏の到着を報告。「対話を通じて（米