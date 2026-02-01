陸上・別府大分毎日マラソン（１日、大分市高崎山・うみたまご前―ジェイリーススタジアム）――今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われ、３３キロで飛び出したゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が２時間６分４９秒で優勝した。日本選手トップの２時間６分５９秒で２位に吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）が入った。年始の箱根駅伝５区で区間新記録を出し、チームを優勝に導いた黒田朝日（青学大）は