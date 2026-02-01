◇ノルディックスキー複合 FISワールドカップ(日本時間31日、オーストリア・ゼーフェルト)ノルディック複合W杯のゼーフェルト大会は31日に個人コンパクトノーマルヒルが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の渡部暁斗選手は22位となりました。6大会連続でのオリンピック出場を控える渡部選手は、30日実施の個人マススタートノーマルヒルでは17位に。そしてこの日の競技では前半のジャンプで96.0mを飛び21位とすると、後半も順位を