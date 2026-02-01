リアリティスターで実業家のカイリー・ジェンナーと熱愛中のティモシー・シャラメ。カイリーの姉であるキム・カーダシアンとクロエ・カーダシアンに、姉妹から「ティミー」と呼ばれていることを暴露された。【写真】ティモシー・シャラメ、ついに恋人カイリー・ジェンナーがインスタグラムに初登場Page Sixによると、現地時間1月28日に配信されたクロエのポッドキャスト『Khloe in Wonder Land』にキムがゲスト出演し、カーダ