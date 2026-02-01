巨人の杉内俊哉投手チーフコーチが１日、宮崎春季キャンプ初日にブルペンを視察。若手を中心とした熱いサバイバルに熱視線を注いだ。来日したばかりの新外国人投手３人をのぞく１８人のうち、１５投手が捕手を座らせて投球練習を実施。“トリ”を務めたのはドラフト１位の竹丸和幸＝鷺宮製作所＝だった。現役時代に沢村賞など数々のタイトルを獲得し、通算１４２勝を挙げた杉内コーチは、即戦力として期待する竹丸の気持ちの入