東京１１Ｒ・根岸ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ロードフォンスＧ１・かしわ記念で０秒２差の４着がある力量馬。その後、休養明けに入り復帰後も４、５着と差のない競馬はできているが、東京のマイル戦は、やや長いイメージ。【３・２・０・１】と凡走がない東京１４００メートルは絶好の条件だ。前走後は１月８日に外厩・宇治田原優駿ステーブルから帰厩し、坂路とＷコースをまじえ時計６本。仕上がりは上々だ。昨年は外め