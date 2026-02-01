◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山・うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分４秒の好タイムで日本人２位となった。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）出場権を獲得した。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一