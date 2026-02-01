別府大分毎日マラソン陸上の第74回別府大分毎日マラソンが1日、大分で行われ、ゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が2時間6分49秒で優勝した。昨秋の東京世界陸上マラソン代表の吉田祐也（GMO）が2時間6分59秒で日本人トップの2位。青学大の黒田朝日（4年）が2時間7分3秒で日本人2位の3位に入った。マスレシャがトップを走る中、黒田は日本人トップ争いを展開。青学大出身で日本歴代4位の2時間5分16秒を持つ吉田と38キロ付近