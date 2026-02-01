東都大学リーグ２部の専大が、２６年度の新入生を発表した。昨夏の甲子園で選手宣誓を務めた智弁和歌山の山田希翔内野手ら２４人が名を連ねた。合格者一覧は下記の通り（名前の◎は甲子園出場）。【投手】石井稜馬（玉野光南）◎植上大雅（英明）佐々木湧祐（東海大高輪台）◎田代敬祐（千葉黎明）◎蜂谷逞生（日本航空石川）山本陽斗（平安）【捕手】◎永尾愛蓮（二松学舎）【内野手】菊地瑛太（能代松陽