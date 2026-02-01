チェルシーとウェストハムのロンドンダービーで大乱闘が勃発したイングランド1部プレミアリーグの第24節が1月31日に行われた。スタンフォード・ブリッジで行われたチェルシーとウェストハムのロンドンダービーは、ホームのチェルシーが0-2から3-2の逆転勝利を収めた。後半ATにチェルシーが劇的な決勝ゴールを挙げて勝利する試合となったが、決勝ゴールが決まった直後には両チームの選手が激しい乱闘を繰り広げる場面もあった。