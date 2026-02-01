「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねて行われ、青学大出身の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位となり、ロサンゼルス五輪代表選考会となるＭＧＣ切符を獲得した。３３キロ過ぎにマスレシャ（エチオピア）がスパート。日本勢ではまず鈴木が前に出て追い