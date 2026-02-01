別府大分毎日マラソンは1日、大分市発着で行われ、吉田祐也（GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位に入った。黒田朝日（青学大）は3位。ゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が2時間6分49秒で制した。（記録は速報値）