日本文学研究者で早大特命教授のロバート・キャンベル氏（69）が1日、自身のX(旧ツイッター）を更新。1月29日に食道がんのため亡くなったジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年63）を長文で追悼した。モーリーさんが亡くなっていたことが1日、分かった。モーリーさんの公式Xで「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げま