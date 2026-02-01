「山スカ」と呼ばれた中央本線の電車横須賀色（スカ色）のイメージを復刻した211系電車が、2026年1月25日からJR中央本線で営業運転に入っています。2015（平成27）年まで使われていた115系電車の「山スカ」塗装をイメージして、211系の帯色（ラインの色）を変えたものです。【新旧比較】これが「今の山スカ」と「昔の山スカ」です（写真）東京を発着する中央線の快速電車は、車体にオレンジ色の帯を巻いています。一方、立川や