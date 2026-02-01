「2倍速でもゆっくりだったw」「可愛すぎてしんどいｗ」と絶賛されているのは、『おて』が苦手なわんちゃんが、頑張って飼い主さんの手にタッチしようとする光景。恐るおそる前足を伸ばすわんちゃんの姿が、再生回数44万回を超えて癒しを届けています。 【動画：『おて』が苦手な犬→やってもらおうと声を掛けたら…スロー再生かと思うほどの『動き』】 『おて』が苦手なモナちゃん 飼い主さんに『おて』をしようとする姿