元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が31日に自身のアメブロを更新。横綱・照ノ富士の断髪式で髷に鋏を入れたことを報告した。この日、花田は「まもなく始まります！国技館からお届けします」と切り出し、フリーアナウンサーの田中大貴との2ショットを公開。「どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。その後更新したブログでは「私も横綱照ノ富士の髷に鋏を入れさせていただきました」と報告し、鋏を入れる自身の姿を公開