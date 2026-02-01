酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか？今回は埼玉県小川町にある松岡醸造を訪ねた。2025年9月には人気声優・茅野愛衣さんとコラボした日本酒も発売した蔵だ。埼玉県の奥に湧く硬水を使った酒を醸す蔵では社長と次期杜氏が、様々な肴に寄り添う食中酒を目指す。仕事後の打ち合わせ兼、晩酌の様子をのぞかせてもらった。2017年