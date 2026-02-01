料理研究家の桜井奈々が31日に自身のアメブロを更新し、日帰りで静岡県を訪れグルメを堪能したことを報告した。この日、桜井は「リベンジーーー！」と切り出し「1時間並んだ富士宮焼きそば！！！」と行列に並んで富士宮焼きそばを食べたことを報告。昨年訪れた際は「まさかの臨時休業」だったといい、1年越しのリベンジであったことを明かした。続けて「山芋ネギ天、、おいしすぎておかわり2回」「五目しぐれ焼き おかわり、、五目