お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」に出演。昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。最近は人気芸人が、番組出演時に結婚を発表するケースが相次いでいる。番組のロケは「野性爆弾」のくっきー！（49）を招き、タイ・バンコクで敢行された。帰国便の搭乗時刻が近づくと、ケンコバが「ここまで呼びだしてなんやけど、結