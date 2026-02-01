２月８日投開票の衆院選は受験シーズンの真っただ中で選挙戦が繰り広げられている。都内には多くの大学があり、１日からは私立中学の入学試験も始まった。選挙管理委員会などは遊説や演説が試験の妨げとならないよう各候補に配慮を要請しているが、陣営からは「短期決戦なので一人でも多くの有権者にアピールしたいのに……」との声も聞かれる。公職選挙法は、試験の有無にかかわらず、学校周辺での選挙活動は静穏を保つよう努