■第78回 香川丸亀国際ハーフマラソン（1日、香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース、 21.0975?）香川丸亀国際ハーフマラソンが行われ、東京世界陸上女子マラソン7位入賞の小林香菜（24、大塚製薬）が、1時間09分28秒で日本人トップの5位に入った。フィニッシュ後、小林は「向かい風が強かった中で（1時間）09分28秒はまずまずかなと思います」と話し、「今シーズン自分はマラソンを走らなくて、丸亀ハーフが狙っていたレー