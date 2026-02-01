NBAキャバリアーズとキングスとブルズの3チーム間トレードが成立したことが1月31日（日本時間2月1日）にわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、キャバリアーズはデアンドレ・ハンターをキングスに放出。対してキングスはデニス・シュルーダー、キーオン・エリスをキャバリアーズに放出した。さらにブルズは、キングスからダリオ・シャリッチそしてキャバリアーズ経由の27