夫婦で長年貯めてきたタンス預金を、住宅購入の頭金に充てるケースは少なくありません。「タンス預金」を頭金にしてマイホームの資金にする場合にも、「贈与税」がかかってくるのでしょうか。 本記事では、タンス預金を住宅購入資金として利用する際の贈与税の基本的な考え方と、一定の条件を満たすことで非課税が認められる「おしどり贈与（配偶者控除）」の仕組みについて、国税庁の情報をもとに解説します。