【モデルプレス＝2026/02/01】声優の篠田みなみ（31）が2月1日、自身のX（旧Twitter）にて入籍を発表した。【写真】入籍発表の31歳「ウマ娘」人気声優、美脚披露◆篠田みなみ、入籍発表篠田は「大切な皆さまへ」と切り出し「私事で恐縮ではございますが、この度入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「日々あたたかく関わってくださる皆さまに、いつも心より感謝しております。本当にありがとうございます」と感謝をつ